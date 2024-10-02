Танкист ВСУ бежал в Германию с учений в Польше и вскрыл ад с силовой мобилизацией на Украине
Экс-военный ВСУ: ТЦК на Украине мобилизуют мужчин младше 25 без военного опыта
Украинские военкомы мобилизуют мужчин младше 25 лет, несмотря на то, что в законе этого не предусмотрено. Наличие опыта участия в боевых действиях, как и военное образование, не является обязательным критерием. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал бывший военнослужащий ВСУ Александр Лысенко, который сбежал в Германию во время обучения в Польше в качестве члена экипажа танка Leopard.
«На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал», — рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что формально мобилизация на Украине касается граждан старше 25 лет, однако на практике ТЦК забирают и тех, кто младше этого возраста. В пример украинец привёл свой собственный случай, отметив, что сам он был мобилизован без наличия военного опыта в 23 года.
Самого Александра после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего. По его словам, план побега он продумывал с того момента, как узнал, что поедет на обучение в другую страну. Первоначально военнослужащий 2000 года рождения планировал бежать во время остановки автобуса по дороге на польский полигон. Позже танкист отказался от этого плана из-за охраны. Военный центр находился в городе, чем и воспользовался Александр.
«Я дождался момента, прям перед окнами, перед этими казармами, перед всем просто втупую побежал уже до забора, залез на дерево, перелез забор с колючей проволокой, пробежал лес, поле и ещё один лес и меня один человек, с которым я познакомился в интернете, это такая рискованная авантюра была, но забрал. Мы просто поехали в Германию», — рассказал экс-боец ВСУ.
После побега сослуживцы его «прикрыли» на вечернем построении, поэтому искать бойца начали только утром.
Украинская военная машина работает на износ, привлекая на службу огромное количество людей, чем недавно хвастался глава МО Украины Рустем Умеров. При этом в Раде говорят, что солдат всё равно не достаточно, и мобилизовать надо ещё больше молодых парней. Такие действия и высказывания вызывают реакцию общества. К примеру, на Западной Украине граждане всё чаще сопротивляются насильственной мобилизации, склоняясь скорее в сторону прекращения боевых действий, нежели на продолжение войны любой ценой.
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