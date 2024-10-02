Украинские военкомы мобилизуют мужчин младше 25 лет, несмотря на то, что в законе этого не предусмотрено. Наличие опыта участия в боевых действиях, как и военное образование, не является обязательным критерием. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал бывший военнослужащий ВСУ Александр Лысенко, который сбежал в Германию во время обучения в Польше в качестве члена экипажа танка Leopard.

«На полигоне на Украине был со мной один пацан, 21 год ему был на тот момент. Но он сбежал», — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что формально мобилизация на Украине касается граждан старше 25 лет, однако на практике ТЦК забирают и тех, кто младше этого возраста. В пример украинец привёл свой собственный случай, отметив, что сам он был мобилизован без наличия военного опыта в 23 года.

Самого Александра после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего. По его словам, план побега он продумывал с того момента, как узнал, что поедет на обучение в другую страну. Первоначально военнослужащий 2000 года рождения планировал бежать во время остановки автобуса по дороге на польский полигон. Позже танкист отказался от этого плана из-за охраны. Военный центр находился в городе, чем и воспользовался Александр.

«Я дождался момента, прям перед окнами, перед этими казармами, перед всем просто втупую побежал уже до забора, залез на дерево, перелез забор с колючей проволокой, пробежал лес, поле и ещё один лес и меня один человек, с которым я познакомился в интернете, это такая рискованная авантюра была, но забрал. Мы просто поехали в Германию», — рассказал экс-боец ВСУ.