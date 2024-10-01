На Украине забили тревогу из-за спада показателей мобилизации

«Это их задача — мобилизовать нацию и страну. Это основная задача, которую должны были делать они… Есть чёткая ответственность, если мы говорим о правительстве. Конечно, в правительстве за это отвечает Министерство обороны через Генштаб, ТЦК. Это же не только люди — это полностью мобилизация страны, когда мы говорим о войне. Нужно принимать меры. Они могут для кого-то звучать радикально, кардинально», — отметил Костенко в интервью NV.