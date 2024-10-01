На Украине забили тревогу из-за спада показателей мобилизации
Депутат Рады Костенко заявил о спаде показателей мобилизации на Украине
Владимира Зеленского призвали увеличить показатели мобилизации, а чтобы добиться этой цели, секретарь парламентского комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко готов даже снизить призывной возраст.
«Это их задача — мобилизовать нацию и страну. Это основная задача, которую должны были делать они… Есть чёткая ответственность, если мы говорим о правительстве. Конечно, в правительстве за это отвечает Министерство обороны через Генштаб, ТЦК. Это же не только люди — это полностью мобилизация страны, когда мы говорим о войне. Нужно принимать меры. Они могут для кого-то звучать радикально, кардинально», — отметил Костенко в интервью NV.
Костенко рассказал о спаде показателей мобилизации в последние месяцы. Он возложил ответственность за это на президента Украины Владимира Зеленского и призвал принять радикальные меры вплоть до понижения призывного возраста и мотивирования различных категорий населения идти служить на контракт.
Ранее Life.ru писал, что украинцы, которые не хотят погибать за политические интересы Запада, решили объявить ТЦК войну. Неизвестные сотнями жгут автомобили военных по всей стране. Военкомы же продолжают искать солдат для «увлекательной» поездки на фронт. Между тем, некоторые уверены, что мобилизацию на Украине сможет остановить только бунт.
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