На Западной Украине наблюдается значительное нарастание сопротивления действиям киевского режима. Бывший советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо сделал это заявление в интервью на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, в регионе возникло движение, активно противостоящее насильственной мобилизации.

«Оппозиция появилась внутри самой Украины, я говорю о западной части Украины...», — уточнил он, добавив, что жители региона всё более активно выражают недовольство принудительной мобилизацией.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться: по информации полковника, настроения украинцев стремительно изменяются в сторону прекращения военных действий. Также всё чаще возникают вопросы о целесообразности действий украинского руководства.

«У нас есть армия, которая постепенно начинает разрушаться, и мы видим это каждый день: дезертиры, солдаты, которые отказываются воевать», — подытожил экс-советник НАТО, обозначив серьёзные проблемы в рядах ВСУ.