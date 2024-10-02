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2 октября, 09:42

Армия России освободила Верхнекаменское в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Верхнекаменское в ДНР

Армия России в составе подразделения «Южной» группировки войск смогла взять под контроль населённый пункт Верхнекаменское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий освободили населённый пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР. За время боёв противник потерял до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и склад с боеприпасами.

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Ранее Армия России смогла освободить город Угледар в ДНР, наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ, откуда велось наступление. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В Генштабе Украины не стали комментировать поражение в Угледаре, но признали, что «ситуация для ВСУ сложная».

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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