Армия России освободила Верхнекаменское в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Верхнекаменское в ДНР
Армия России в составе подразделения «Южной» группировки войск смогла взять под контроль населённый пункт Верхнекаменское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий освободили населённый пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР. За время боёв противник потерял до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и склад с боеприпасами.
Ранее Армия России смогла освободить город Угледар в ДНР, наши бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном ВСУ, откуда велось наступление. Российские войска с самого начала спецоперации пытались взять город под свой контроль и поэтапно «выкуривали» противника. В Генштабе Украины не стали комментировать поражение в Угледаре, но признали, что «ситуация для ВСУ сложная».
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