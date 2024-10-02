Армия России освободила Верхнекаменское в ДНР

Армия России в составе подразделения «Южной» группировки войск смогла взять под контроль населённый пункт Верхнекаменское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР. За время боёв противник потерял до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и склад с боеприпасами.