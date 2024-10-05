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Регион
5 октября, 08:55

Армия Украины расстреляла семью с ребёнком

Семья из трёх человек погибла в Каховке от обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области погибла семья из трёх человек, включая маленькую девочку. За сутки украинская армия нанесла 45 ударов из ствольной артиллерии по левому побережью Днепра, передаёт РИА Новости.

«В результате обстрела со стороны ВСУ в населённом пункте Каховка погибла семья из трёх человек, включая маленькую девочку», – сказал источник в оперативных службах региона.

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Днём ВСУ нанесли 26 ударов, ночью — ещё 19. Под обстрел попали 11 населённых пунктов: Горностаевка, Каиры, Заводовка, Каховка, Водяное, Большие Копани, Таврийск, Алёшки, Саги, Казачьи Лагери и Корсунка. О пострадавших также рассказывал губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, кантизю и ожоги получила 80-летняя женщина.

Напомним, что на днях ВС России удалось захватить город Угледар. Освобождение прошло 2 октября, бойцы водрузили флаг России на здание местной администрации. Захват города официально подтвердили в Минобороны России и ВСУ.

Обложка ©

freepik.com

Полина Никифорова
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