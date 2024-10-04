В Госдуме предположили, как ВСУ попытаются ответить на потерю Угледара

На днях Армия России освободила город Угледар в ДНР. Населённый пункт пытались взять на протяжении двух лет, противник сражался отчаянно, рассказал Life.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

По словам парламентария, российские войска проявили себя героически. Не имея преимущества в численности, ВС РФ за счёт тактики выигрывают и идут вперёд, указал депутат. При этом, добавил Журавлёв, противник сосредотачивает резервы и военачальники должны понять, где будет нанесён удар.

«На мой взгляд, они ещё раз попытаются прорвать и перерезать сухопутный коридор в Крым. Разбомбив мост, попытаются перерезать сухопутный коридор. Причем они не пойдут сейчас на города, скорее всего, они пойдут просто по полю. Надо понимать резервы у них ещё есть. И мобилизация тотальная даёт свои плоды», — заявил собеседник Life.ru.