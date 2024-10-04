Названо число бойцов ВСУ, сдавшихся в плен Армии России за неделю
В плен ВС РФ за неделю сдались 83 бойца ВСУ, 44 из них — при зачистке Угледара
За период с 28 сентября по 4 октября в российский плен попали 83 солдата ВСУ. Как сообщает пресс-служба Минобороны, из них 44 человека сдались в ходе зачистки Угледара в ДНР.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населённого пункта Угледар», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, 2 октября Армия РФ взяла под контроль Угледар в ДНР. Бойцы подняли над местной администрацией триколор. Долгое время населённый пункт оставался мощнейшим укрепрайоном украинской армией, бои за город велись с 2022 года. В Киеве уже подтвердили сдачу города и отступление. «Ветераны России» призвали Госдуму включить День освобождения Угледара в календарь памятных дат.
ТАСС / Станислав Красильников