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6 октября, 17:51

Российские «Аллигаторы» отработали по бойцам и технике ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Экипажи Ка-52М нанесли удар по бойцам и технике ВСУ в Курской области

Пресс-служба Минобороны России опубликовала видео боевой работы экипажей вертолётов Ка-52М в Курской области. В ходе выполнения боевой задачи был нанесён удар по живой силе и технике ВСУ.

Боевой вылет Ка-52М в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно, как во время выполнения боевого вылета лётчики выпускают ракеты по целям. В результате экипаж уничтожил личный состав и технику противника.

А ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по опорнику и личному составу ВСУ в Курской области. Работу выполнил экипаж бомбардировщика Су-34.

ВСУ за сутки потеряли до 200 военных и семь единиц техники в Курской области
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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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