Российские «Аллигаторы» отработали по бойцам и технике ВСУ в курском приграничье
МО РФ: Экипажи Ка-52М нанесли удар по бойцам и технике ВСУ в Курской области
Пресс-служба Минобороны России опубликовала видео боевой работы экипажей вертолётов Ка-52М в Курской области. В ходе выполнения боевой задачи был нанесён удар по живой силе и технике ВСУ.
Боевой вылет Ка-52М в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах видно, как во время выполнения боевого вылета лётчики выпускают ракеты по целям. В результате экипаж уничтожил личный состав и технику противника.
А ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по опорнику и личному составу ВСУ в Курской области. Работу выполнил экипаж бомбардировщика Су-34.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России