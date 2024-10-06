Российские «Аллигаторы» отработали по бойцам и технике ВСУ в курском приграничье

Пресс-служба Минобороны России опубликовала видео боевой работы экипажей вертолётов Ка-52М в Курской области. В ходе выполнения боевой задачи был нанесён удар по живой силе и технике ВСУ.

Боевой вылет Ка-52М в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи вертолётов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно, как во время выполнения боевого вылета лётчики выпускают ракеты по целям. В результате экипаж уничтожил личный состав и технику противника.