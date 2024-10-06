Русский «селезень» планирующими бомбами вдарил по опорнику ВСУ в курском приграничье
Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области
В Курской области ВС РФ нанесли удар по опорному пункту и личному составу ВСУ с использованием планирующих авиабомб. Об этом сообщило в своём телеграм-канале Министерство РФ. Работу выполнил экипаж бомбардировщика Су-34.
Экипаж Су-34 разгромил опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что расчёт «Искандера» нанёс сокрушительный удар по судну с боеприпасами из Европы в порту в Одесской области. В Минобороны РФ доложили, что во время ракетного удара происходила разгрузка боеприпасов.
Telegram / Минобороны РФ