В Курской области ВС РФ нанесли удар по опорному пункту и личному составу ВСУ с использованием планирующих авиабомб. Об этом сообщило в своём телеграм-канале Министерство РФ. Работу выполнил экипаж бомбардировщика Су-34.

А ранее Life.ru писал, что расчёт «Искандера» нанёс сокрушительный удар по судну с боеприпасами из Европы в порту в Одесской области. В Минобороны РФ доложили, что во время ракетного удара происходила разгрузка боеприпасов.