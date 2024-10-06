Российские асы уничтожили речную переправу ВСУ под Харьковом
МО: ВКС РФ авиабомбами уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол под Харьковом
Лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ авиабомбой уничтожили переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. Кадрами уничтожения поделилось Минобороны РФ.
Российские лётчики уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Лётчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населённого пункта Гороховатка Харьковской области», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию. После прямого попадания авиабомбы произошёл мощный взрыв.
А ранее Life.ru писал, что расчёт «Искандера» уничтожил судно с боеприпасами из Европы в порту в Одесской области. В Минобороны РФ уточнили, что ракетный удар был нанесён в момент разгрузки боеприпасов.
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