Российские асы уничтожили речную переправу ВСУ под Харьковом

Лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ авиабомбой уничтожили переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. Кадрами уничтожения поделилось Минобороны РФ.

Российские лётчики уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Лётчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населённого пункта Гороховатка Харьковской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию. После прямого попадания авиабомбы произошёл мощный взрыв.