Российский FPV-дрон взял на таран украинскую «Бабу-Ягу» под Харьковом

Российские военные уничтожили очередной украинский беспилотник «Баба-Яга». Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.

Уничтожение украинского дрона «Баба-Яга» в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Взял на таран: оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил тяжёлый БПЛА коптерного типа «Баба-Яга» ВСУ в воздухе», — говорится в описании к видеоролику.

На опубликованных кадрах можно заметить, как вражескую «Бабу-Ягу» сбивают прямо в воздухе. Как уточнили в Минобороны, украинский БПЛА был ликвидирован на территории Харьковской области.