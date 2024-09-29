Российский FPV-дрон взял на таран украинскую «Бабу-Ягу» под Харьковом
ВС России с помощью FPV-дрона поразили украинскую «Бабу-Ягу» под Харьковом
Российские военные уничтожили очередной украинский беспилотник «Баба-Яга». Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
Уничтожение украинского дрона «Баба-Яга» в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Взял на таран: оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил тяжёлый БПЛА коптерного типа «Баба-Яга» ВСУ в воздухе», — говорится в описании к видеоролику.
На опубликованных кадрах можно заметить, как вражескую «Бабу-Ягу» сбивают прямо в воздухе. Как уточнили в Минобороны, украинский БПЛА был ликвидирован на территории Харьковской области.
А ранее Life.ru рассказывал, что экипаж Су-34 уничтожил опорник ВСУ в курском приграничье. Как уточнили в Минобороны, удар наносился по разведанным целям с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.
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