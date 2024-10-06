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6 октября, 11:00

«Искандер» испепелил европейское судно с боеприпасами для ВСУ в Одесской области

МО РФ: «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами из Европы в порту под Одессой

Расчёт ОТРК «Искандер-М» ВС России уничтожил в порту Южный в Одесской области судно с боеприпасами, которое прибыло из Европы. Об этом сообщает Минобороны России.

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ был нанесён ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населённого пункта Новые Беляры Одесской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Ракетный удар был нанесён в момент разгрузки боеприпасов. Объективный контроль зафиксировал детонацию боеприпасов. В Минобороны уточнили, что судно доставило партию вооружений и снарядов из Европы.

Удар «Искандера» стёр с лица земли до 80 военных и 12 бронемашин ВСУ под Сумами
Удар «Искандера» стёр с лица земли до 80 военных и 12 бронемашин ВСУ под Сумами

Ранее МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ. В результате были уничтожены 12 железнодорожных вагонов противника.

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ТАСС

Никита Никонов
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