«Искандер» испепелил европейское судно с боеприпасами для ВСУ в Одесской области

Расчёт ОТРК «Искандер-М» ВС России уничтожил в порту Южный в Одесской области судно с боеприпасами, которое прибыло из Европы. Об этом сообщает Минобороны России.

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ был нанесён ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населённого пункта Новые Беляры Одесской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Ракетный удар был нанесён в момент разгрузки боеприпасов. Объективный контроль зафиксировал детонацию боеприпасов. В Минобороны уточнили, что судно доставило партию вооружений и снарядов из Европы.