Удар «Искандера» стёр с лица земли до 80 военных и 12 бронемашин ВСУ под Сумами
МО РФ: Расчёт ОТРК «Искандер» уничтожил до 80 военных и 12 бронемашин в Сумщине
Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позициям ВСУ в Сумской области. В результате было уничтожено до 80 военных и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, разведывательные мероприятия группировки «Север» вскрыли район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военные обустроили его в районе села Фрунзенка Сумской области.
«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесён ракетный удар по выявленным целям», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ. В результате были уничтожены 12 железнодорожных вагонов противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ