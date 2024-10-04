Удар «Искандера» стёр с лица земли до 80 военных и 12 бронемашин ВСУ под Сумами

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позициям ВСУ в Сумской области. В результате было уничтожено до 80 военных и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, разведывательные мероприятия группировки «Север» вскрыли район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военные обустроили его в районе села Фрунзенка Сумской области.

«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесён ракетный удар по выявленным целям», — подчеркнули в ведомстве.