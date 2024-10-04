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4 октября, 16:10

Удар «Искандера» стёр с лица земли до 80 военных и 12 бронемашин ВСУ под Сумами

МО РФ: Расчёт ОТРК «Искандер» уничтожил до 80 военных и 12 бронемашин в Сумщине

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по позициям ВСУ в Сумской области. В результате было уничтожено до 80 военных и 12 бронемашин, сообщили в Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, разведывательные мероприятия группировки «Север» вскрыли район сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военные обустроили его в районе села Фрунзенка Сумской области.

«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесён ракетный удар по выявленным целям», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ. В результате были уничтожены 12 железнодорожных вагонов противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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