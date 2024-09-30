Российские войска уничтожили 12 железнодорожных вагонов с боеприпасами ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

Недавно в Курской области самолёты штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по опорному пункту и личному составу Вооружённых сил Украины. Действия направлены для восстановления безопасности в регионе.