Минус 12 вагонов: МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили 12 вагонов с боеприпасами для ВСУ
Российские войска уничтожили 12 железнодорожных вагонов с боеприпасами ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
ВС РФ уничтожили состав с боеприпасами ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Удары по составу наносил расчёт российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Недавно в Курской области самолёты штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по опорному пункту и личному составу Вооружённых сил Украины. Действия направлены для восстановления безопасности в регионе.
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