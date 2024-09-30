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30 сентября, 08:38

Минус 12 вагонов: МО показало эффектный удар по составу с западными боеприпасами для ВСУ

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили 12 вагонов с боеприпасами для ВСУ

Российские войска уничтожили 12 железнодорожных вагонов с боеприпасами ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

ВС РФ уничтожили состав с боеприпасами ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Удары по составу наносил расчёт российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

Недавно в Курской области самолёты штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по опорному пункту и личному составу Вооружённых сил Украины. Действия направлены для восстановления безопасности в регионе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Николай Рюмин
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