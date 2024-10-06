ВСУ за сутки потеряли до 200 военных и семь единиц техники в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли около 200 военных и семь единиц боевой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 6 октября.

«За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено 7 единиц техники, в том числе артиллерийское орудие, три миномёта, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 20800 бойцов, 136 танков, 66 боевых машин пехоты (БМП), 98 бронетранспортёров, 885 боевых бронированных машин, 584 автомобиля, 171 артиллерийское орудие, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США. Кроме того, российские военные за время боевых действий под Курском уничтожили девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, среди них — 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.