ВС РФ всё быстрее оттесняют ВСУ после освобождения Угледара, заявил экс-сотрудник ЦРУ

Освобождение Угледара силами ВС РФ ознаменовало начало более быстрой фазы украинского конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, взятие города стало «показательным примером» новой русской кампании.

«[Её] сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе [конфликта] по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, а у украинцев нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться», — отметил эксперт.