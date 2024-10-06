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6 октября, 14:48

ВС РФ всё быстрее оттесняют ВСУ после освобождения Угледара, заявил экс-сотрудник ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Взятие Угледара знаменует начало быстрой фазы боёв

Освобождение Угледара силами ВС РФ ознаменовало начало более быстрой фазы украинского конфликта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, взятие города стало «показательным примером» новой русской кампании.

«[Её] сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе [конфликта] по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, а у украинцев нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться», — отметил эксперт.

Аналитик отметил, что критическое положение настигнет ряды ВСУ с приходом зимних холодов. Так как Украина страдает не только от ошибок в стратегии, но также и от недостатка энергоресурсов.

Уже зимой: Украина потеряет всё после бегства из Угледара, считают в Германии
Уже зимой: Украина потеряет всё после бегства из Угледара, считают в Германии

Напомним, российская армия взяла контроль над Угледаром 2 октября, разместив российский флаг над зданием местной администрации. Освобождение шахтёрского города было подтверждено Министерством обороны. Отличившимся в этой операции вручили государственные награды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Мария Любицкая
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