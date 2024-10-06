Уже зимой: Украина потеряет всё после бегства из Угледара, считают в Германии
Экс-полковник ФРГ Тилле: Освобождение Угледара грозит Киеву потерей всей ДНР
Украина может лишиться всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР) после бегства из Угледара. Российские войска способны выдавить противника из региона уже этой зимой, заявил полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в статье для Focus Online.
«Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. <…> Покровск, вероятно, тоже долго не удастся удержать <...> Украина может потерять контроль над Донецкой областью ближайшей зимой», — отметил Тилле.
Он считает, что ВСУ следует перейти к оборонительным действиям, а о наступательных действиях и говорить не приходится. Полковник уверен, что ВСУ не смогут вернуть себе потерянные территории, учитывая провальный визит Владимира Зеленского в США.
Напомним, российская армия взяла контроль над Угледаром 2 октября, разместив российский флаг над зданием местной администрации. Освобождение шахтёрского города было подтверждено Министерством обороны. Отличившимся в этой операции вручили государственные награды. В карманах убитых бойцов киевского режима в населённом пункте были найдены золотые украшения, которые они крали у мирного населения.
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