Уже зимой: Украина потеряет всё после бегства из Угледара, считают в Германии

Украина может лишиться всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР) после бегства из Угледара. Российские войска способны выдавить противника из региона уже этой зимой, заявил полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в статье для Focus Online.

«Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. <…> Покровск, вероятно, тоже долго не удастся удержать <...> Украина может потерять контроль над Донецкой областью ближайшей зимой», — отметил Тилле.