«Глубокая беда»: Украинцев предупредили о самой тяжёлой зиме
WP: Украина может столкнуться с самой суровой зимой из-за энергетического кризиса
Предстоящая зима может стать самой сложной для Украины за всё время конфликта. Основными причинами называют дефицит энергоресурсов и ухудшение психологического состояния населения. Об этом сообщает издание Washington Post.
По данным WP, украинцы могут столкнуться с отключениями воды и отопления, что усугубит и без того тяжёлую ситуацию. Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что напряжение в обществе будет расти по мере приближения холодов.
«Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде», — отметил он.
Психологическое состояние граждан, как пишет издание, напрямую влияет на ситуацию на фронте, а сокращение пожертвований и моральная усталость могут изменить отношение украинцев к войне. При этом холод и темнота могут кардинально повлиять на общественные настроения, предупреждают авторы материала.
Ранее Правительство Украины сообщило, что планирует внедрить плавучие электростанции, чтобы решить проблемы с нехваткой электроэнергии. Такие установки, созданные на основе грузовых судов, будут оборудованы газовыми генераторами. Проект предполагает возможность аренды таких электростанций без проведения открытых торгов, также предусмотрена возможность найма работников для управления мощностями.
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