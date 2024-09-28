«Глубокая беда»: Украинцев предупредили о самой тяжёлой зиме

Предстоящая зима может стать самой сложной для Украины за всё время конфликта. Основными причинами называют дефицит энергоресурсов и ухудшение психологического состояния населения. Об этом сообщает издание Washington Post.

По данным WP, украинцы могут столкнуться с отключениями воды и отопления, что усугубит и без того тяжёлую ситуацию. Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что напряжение в обществе будет расти по мере приближения холодов.

«Этой зимой мы можем оказаться в глубокой, глубокой беде», — отметил он.

Психологическое состояние граждан, как пишет издание, напрямую влияет на ситуацию на фронте, а сокращение пожертвований и моральная усталость могут изменить отношение украинцев к войне. При этом холод и темнота могут кардинально повлиять на общественные настроения, предупреждают авторы материала.