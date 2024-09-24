Власти Украины хотят решить проблемы со светом плавучими электростанциями

Правительство Украины планирует внедрить плавучие электростанции, чтобы решить проблемы с нехваткой электроэнергии. На сайте кабинета министров страны указано, что эта инициатива призван обеспечить резервные мощности в условиях частых отключений электричества.

Планируется, что плавучие установки, созданные на основе грузовых судов, будут оборудованы газовыми генераторами. Проект предполагает возможность аренды таких электростанций без проведения открытых торгов, также предусмотрена возможность найма работников для управления мощностями.

По информации украинских СМИ, разместить плавучие электростанции планируется в Одесской области. Известно, что в конце прошлого года турецкая компания Karpowership предложила поставки плавучих электростанций мощностью 500 МВт, которые должны были располагаться в портах Румынии и молдавском порту Джурджулешты.