Госдеп США выступил с важным предупреждением для Украины
Госдеп США: Украина столкнётся с трудной зимой из-за нехватки электроэнергии
Предстоящая зима станет серьёзным испытанием для Украины, так как страна столкнётся с нехваткой генерирующих мощностей и отключениями электричества. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.
«Эта зима будет действительно сложной. <...> Одни только США обещали выделить более $500 млн на ремонт и реконструкцию в энергетическом секторе», — подчеркнул он. Выступая в вашингтонском Атлантическом совете, помощник госсекретаря отметил, что Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей.
Сотрудник Госдепа также заверил, что США и их партнёры продолжат поддерживать украинский энергетический сектор в долгосрочной перспективе. Однако, по его словам, даже при всех усилиях, Украина сможет довести мощности только до 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем ожидаемые потребности этой зимой.
«...Это означает, что будут отключения электричества», — добавил он.
Помощник госсекретаря подчеркнул, что поддержка энергетического сектора Украины является ключевым элементом в повестке администрации президента США Джо Байдена.
Ранее Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предупредил, что предстоящая зима будет суровой для украинцев, которые могут проводить до 20 часов в сутки без электричества и отопления. По худшему сценарию, это возможно из-за продолжения ударов по объектам энергетики, частичного восстановления мощностей, холодной зимы и ограничений в работе АЭС.
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