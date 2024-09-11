Госдеп США выступил с важным предупреждением для Украины

Предстоящая зима станет серьёзным испытанием для Украины, так как страна столкнётся с нехваткой генерирующих мощностей и отключениями электричества. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Эта зима будет действительно сложной. <...> Одни только США обещали выделить более $500 млн на ремонт и реконструкцию в энергетическом секторе», — подчеркнул он. Выступая в вашингтонском Атлантическом совете, помощник госсекретаря отметил, что Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Сотрудник Госдепа также заверил, что США и их партнёры продолжат поддерживать украинский энергетический сектор в долгосрочной перспективе. Однако, по его словам, даже при всех усилиях, Украина сможет довести мощности только до 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем ожидаемые потребности этой зимой.

«...Это означает, что будут отключения электричества», — добавил он.

Помощник госсекретаря подчеркнул, что поддержка энергетического сектора Украины является ключевым элементом в повестке администрации президента США Джо Байдена.