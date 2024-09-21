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21 сентября, 14:13

На Украине призвали граждан готовиться к тяжёлой зиме

Депутат Рады Ясько: Зимой жители Украины останутся без света, будет тяжело

Жителей Украины ждёт тяжёлая и суровая зима — и это не только из-за погодных условий. Об этом граждан предупредила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, её слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света», — сказала она.

Ясько уверена, что помощь, которую окажут Киеву, не пригодится. По словам депутата, её просто не хватит, чтобы восстановить энергообеспечение страны.

В ЕК предрекли катастрофу для Украины грядущей зимой
В ЕК предрекли катастрофу для Украины грядущей зимой

Ранее за Киев начали переживать Британия и США. Страны боятся за Зеленского и его государство, которое может разрушиться уже зимой 2024 года. Всё потому, что Киев ждёт тяжёлый сезон, который сможет выдержать далеко не каждый гражданин. Изначально заявляли, что Украине будет трудно из-за нехватки электроэнергии. Также жителей предупреди об обстреле ТЭС. Из-за этого у Харькова, например, разрушены все станции. Поэтому планируется, что на зиму в город будут завозить мобильные котельные.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergiy Bykhunenko

Наталья Афонина
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