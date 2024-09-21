На Украине призвали граждан готовиться к тяжёлой зиме

Жителей Украины ждёт тяжёлая и суровая зима — и это не только из-за погодных условий. Об этом граждан предупредила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько, её слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света», — сказала она.