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15 сентября, 21:58

Осталось недолго: В США начали обратный отсчёт до поражения Украины

Politico: США и Британия опасаются поражения Украины грядущей зимой

Главные союзники киевского режима в лице США и Британии насторожились из-за возможного поражения Украины в конфликте с Россией уже этой зимой. Нежелание отдавать Москве победу в конечном итоге подтолкнёт страны к пересмотру своих ограничений на ракеты дальнего радиуса действия, сообщила газета Politico.

Источники издания уверены, что предвестником переломного момента в противостоянии станут первые холода. Энергосистема Незалежной получила серьёзный урон и может не справиться с возложенными на неё задачами. Тотальные блэкауты подорвут боеспособность Украины, и она будет вынуждена пойти на переговоры.

Соединённые Штаты опасаются эскалации, которая может последовать за легализацией дальнобойных ударов вглубь России, добавили в Politico. Однако перспективы окончания прокси-войны в пользу РФ перевесят все страхи, считают в Киеве.

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15 сентября Владимир Зеленский посетовал, что Запад всё ещё не дал ВСУ оружейный карт-бланш. Но если Киев в конечном итоге получит добро на пуск крылатых ракет по целям, удалённым от линии фронта, под ударом рискуют оказаться стратегические военные объекты России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Илья Пушкарев
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