Главные союзники киевского режима в лице США и Британии насторожились из-за возможного поражения Украины в конфликте с Россией уже этой зимой. Нежелание отдавать Москве победу в конечном итоге подтолкнёт страны к пересмотру своих ограничений на ракеты дальнего радиуса действия, сообщила газета Politico.

Источники издания уверены, что предвестником переломного момента в противостоянии станут первые холода. Энергосистема Незалежной получила серьёзный урон и может не справиться с возложенными на неё задачами. Тотальные блэкауты подорвут боеспособность Украины, и она будет вынуждена пойти на переговоры.