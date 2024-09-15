Зеленский: Украине пока не разрешили бить западным оружием вглубь России
Украине пока не разрешили бить западным оружием вглубь территорий России. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Нет, до сих пор нет», — заявил Зеленский в беседе с телеканалом CNN.
Напомним, Зеленский призвал зарубежных «партнёров» игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Лидер киевского режима настойчиво потребовал дать Киеву ракеты большой дальности Однако сейчас, понимая возможные последствия, западные партнёры начали сливаться с такой «суеты». Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц придерживается позиции, что Зеленскому нужно отказать в вопросе предоставления снарядов киевскому режиму.
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