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15 сентября, 17:23

Зеленский: Украине пока не разрешили бить западным оружием вглубь России

Украине пока не разрешили бить западным оружием вглубь территорий России. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Нет, до сих пор нет», — заявил Зеленский в беседе с телеканалом CNN.

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Напомним, Зеленский призвал зарубежных «партнёров» игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Лидер киевского режима настойчиво потребовал дать Киеву ракеты большой дальности Однако сейчас, понимая возможные последствия, западные партнёры начали сливаться с такой «суеты». Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц придерживается позиции, что Зеленскому нужно отказать в вопросе предоставления снарядов киевскому режиму.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Александра Мышляева
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