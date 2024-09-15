Times показала карту РФ с «зоной поражения» Storm Shadow, в ней 14 аэродромов и военный штаб
Times: Британские Storm Shadow могут достать с Украины до 14 аэродромов РФ
Боец ВСУ на позиции. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Британская газета The Times показала карту России, на которой отметила объекты, потенциально попадающие под удар западных дальнобойных ракет в случае, если их применение разрешат Украине иностранные лидеры.
В частности, речь идёт об английских снарядах Storm Shadow. По данным издания, радиус поражения растянется вглубь России на 250 километров. В этой зоне расположены 14 аэродромов, в том числе «Шайковка», один нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил Запад о последствиях применения ВСУ дальнобойного типа оружия. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. Тем временем, лидер США Джо Байден заявил, что Штаты уже работают над отменой ограничений на удары американским оружием по РФ. The Guardian со ссылкой на источники писала, что Великобритания тоже разрешит Киеву наносить удары по России ракетами Storm Shadow.