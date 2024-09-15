Times показала карту РФ с «зоной поражения» Storm Shadow, в ней 14 аэродромов и военный штаб

Британская газета The Times показала карту России, на которой отметила объекты, потенциально попадающие под удар западных дальнобойных ракет в случае, если их применение разрешат Украине иностранные лидеры.

В частности, речь идёт об английских снарядах Storm Shadow. По данным издания, радиус поражения растянется вглубь России на 250 километров. В этой зоне расположены 14 аэродромов, в том числе «Шайковка», один нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.