Reuters раздобыл украинский список целей в тылу России для ударов ракетами НАТО Reuters: ВСУ хотят ударить по дальним складам и командным пунктам войск России 14 сентября, 12:36 Военные ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Киевские власти перечислили США и Британии цели на территории России, которые хотели бы уничтожить дальнобойными западными ракетами, если будет получено от «союзников» разрешение. Детали перечня узнал Reuters от информированных источников.

«Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — говорится в материале.

Украина назвала в качестве целей командные пункты, склады топлива и оружия, места дислокации войск России. Киев намеревается использовать для обстрелов американские ракеты ATACMS, а также британские Storm Shadow и французские SCALP, отмечается в публикации.

Авторы Татьяна Миссуми