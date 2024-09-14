Reuters раздобыл украинский список целей в тылу России для ударов ракетами НАТО
Reuters: ВСУ хотят ударить по дальним складам и командным пунктам войск России
Военные ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Киевские власти перечислили США и Британии цели на территории России, которые хотели бы уничтожить дальнобойными западными ракетами, если будет получено от «союзников» разрешение. Детали перечня узнал Reuters от информированных источников.
«Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — говорится в материале.
Украина назвала в качестве целей командные пункты, склады топлива и оружия, места дислокации войск России. Киев намеревается использовать для обстрелов американские ракеты ATACMS, а также британские Storm Shadow и французские SCALP, отмечается в публикации.
Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях после применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что использование таких ракет подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пока Запад колеблется с окончательным ответом Киеву. Однако советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уверен, что страна сможет получить разрешение от «партнёров» на дальнобойные удары по России.