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Reuters раздобыл украинский список целей в тылу России для ударов ракетами НАТО

Reuters: ВСУ хотят ударить по дальним складам и командным пунктам войск России

14 сентября, 12:36
Военные ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Военные ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Киевские власти перечислили США и Британии цели на территории России, которые хотели бы уничтожить дальнобойными западными ракетами, если будет получено от «союзников» разрешение. Детали перечня узнал Reuters от информированных источников.

«Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — говорится в материале.

Украина назвала в качестве целей командные пункты, склады топлива и оружия, места дислокации войск России. Киев намеревается использовать для обстрелов американские ракеты ATACMS, а также британские Storm Shadow и французские SCALP, отмечается в публикации.

Министр обороны Украины поехал в США со списком целей в России для ударов ракетами ATACMS
Министр обороны Украины поехал в США со списком целей в России для ударов ракетами ATACMS

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях после применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что использование таких ракет подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пока Запад колеблется с окончательным ответом Киеву. Однако советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уверен, что страна сможет получить разрешение от «партнёров» на дальнобойные удары по России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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