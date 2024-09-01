Министр обороны Украины поехал в США со списком целей в России для ударов ракетами ATACMS

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками США 30 августа передал им список целей на территории России, по которым ВСУ хотят наносить удары с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Из его слов следует, что Киев умоляет Штаты дать добро на использование оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что Киев передал Вашингтону целый список необходимых целей. Министр обороны надеется, что Штаты «нас услышали».

«Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты граждан», – сказал Умеров в эфире программы The Situation Room на CNN.