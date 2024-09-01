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1 сентября, 06:47

Министр обороны Украины поехал в США со списком целей в России для ударов ракетами ATACMS

Министр обороны Украины заявил о передаче США списка целей для атак по России

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками США 30 августа передал им список целей на территории России, по которым ВСУ хотят наносить удары с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Из его слов следует, что Киев умоляет Штаты дать добро на использование оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что Киев передал Вашингтону целый список необходимых целей. Министр обороны надеется, что Штаты «нас услышали».

«Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты граждан»,сказал Умеров в эфире программы The Situation Room на CNN.

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Ранее сам глава киевского режима записал видео обращение, в котором попросил США, ФРГ и Британию разрешить бить по России западным оружием. По словам Зеленского, атака на ВС РФ зарубежными бомбами является «жизненно важным решением».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Афонина
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