Блогер «Голос Мордора» раскритиковал западные СМИ, которые прогнозируют контрнаступление ВСУ. Он заявил, что сейчас Украине начали поставлять устаревшее оружие, так как современного у Запада практически не осталось, поэтому создание новых хороших бригад маловероятно.

«Новые бригады Украина собрать сможет, безусловно. Но не в нынешнем режиме мобилизации, потому что людоловы с таким объемом не справятся. Да и по возрастному цензу осталось не так уж много годного народу <...> Это будут очередные волны пушечного мяса. Ровно так, как Украина поступала ранее. И с тех пор ничего не изменилось. Все стало только хуже», — цитирует блогера 360.ru.

Также «Голос Мордора» заявил, что логистика на Украине не такая хорошая, какой была полтора года назад. Европа начинает нести убытки от финансирования ВСУ, а западные СМИ нагло врут о том, что у ВС России заканчивается бронетехника.

Ранее Украину предупредили о катастрофе в случае увольнения главы ГУР Буданова*. Киев может потерять большие территории, считает полковник запаса ВСУ.