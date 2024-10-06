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6 октября, 19:44

«Будут волны пушечного мяса»: Киев предостерегли от нового наступления

Блогер «Голос Мордора»: Новое наступление обернётся для ВСУ огромными потерями

Блогер «Голос Мордора» раскритиковал западные СМИ, которые прогнозируют контрнаступление ВСУ. Он заявил, что сейчас Украине начали поставлять устаревшее оружие, так как современного у Запада практически не осталось, поэтому создание новых хороших бригад маловероятно.

«Новые бригады Украина собрать сможет, безусловно. Но не в нынешнем режиме мобилизации, потому что людоловы с таким объемом не справятся. Да и по возрастному цензу осталось не так уж много годного народу <...> Это будут очередные волны пушечного мяса. Ровно так, как Украина поступала ранее. И с тех пор ничего не изменилось. Все стало только хуже», — цитирует блогера 360.ru.

Также «Голос Мордора» заявил, что логистика на Украине не такая хорошая, какой была полтора года назад. Европа начинает нести убытки от финансирования ВСУ, а западные СМИ нагло врут о том, что у ВС России заканчивается бронетехника.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Полина Никифорова
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