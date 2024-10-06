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6 октября, 11:39

Украину ждёт катастрофа в случае увольнения Буданова*, предупреждают в ВСУ

Полковник ВСУ Свитан: Украина может потерять больше земли, если Буданова* уволят

Киев может потерять больше земли, если Киев решится на увольнения Кирилла Буданова* с поста начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. С таким предположением выступил полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Его слова приводит РИА «Новости».

«Если же уберут Буданова*, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль и едва не лишился Донбасса», — отметил Свитан.

Экс-полковник уверен, что глава Минобороны Рустем Умеров опасается, что начальник ГУР может занять его место. В связи с раздраем в украинских верхах, грозящим фронту, эксперт спросил киевских чиновниников, «не засиделись ли они».

Буданов* может лишиться поста из-за «натянутых» отношений с Ермаком и Сырским, считают в Киеве
Буданов* может лишиться поста из-за «натянутых» отношений с Ермаком и Сырским, считают в Киеве

Недавно украинские издания уже писали о возможных отставках Буданова* и Умерова. На пост главы ГУР Минобороны Незалежной планируют возвести руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Умеров же будет довольствоваться местом начальника СВР. В Верховной раде отмечают, что дни нынешних глав ведомств сочтены.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Telegram / Начальник ГУР МО України

Николай Рюмин
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