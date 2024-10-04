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4 октября, 19:03

«Их дни сочтены»: В Раде высказались о возможных отставках Буданова* и Умерова

Нардеп Дубинский: Фото Буданова* и Умерова с Зеленским сулит их отставки

Зеленский с Будановым (справа) и Умеровым. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Зеленский с Будановым (справа) и Умеровым. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Совместная фотография Владимира Зеленского с главой украинской разведки Кириллом Будановым* и министром обороны страны Рустемом Умеровым говорит о том, что чиновники в скором времени будут уволены. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым* и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель «поцелуя Иуды», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Как подчеркнул Дубинский, Зеленский не впервые публикует фотографии с людьми из своего окружения незадолго до того, как решит опрокинуть их. В пример он привёл экс-премьера страны Алексея Гончарука, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, а также самого себя.

Ранее украинские СМИ уже писали о возможных отставках Буданова* и Умерова. На пост главы ГУР Минобороны Незалежной рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
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