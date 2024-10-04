«Их дни сочтены»: В Раде высказались о возможных отставках Буданова* и Умерова

Совместная фотография Владимира Зеленского с главой украинской разведки Кириллом Будановым* и министром обороны страны Рустемом Умеровым говорит о том, что чиновники в скором времени будут уволены. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«То, что Зеленский опубликовал совместное фото с Будановым* и Умеровым, — значит только то, что их дни сочтены. Вероломный Владимир Александрович вообще большой любитель «поцелуя Иуды», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Как подчеркнул Дубинский, Зеленский не впервые публикует фотографии с людьми из своего окружения незадолго до того, как решит опрокинуть их. В пример он привёл экс-премьера страны Алексея Гончарука, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, а также самого себя.

Ранее украинские СМИ уже писали о возможных отставках Буданова* и Умерова. На пост главы ГУР Минобороны Незалежной рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.