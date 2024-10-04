Буданов* может лишиться поста из-за «натянутых» отношений с Ермаком и Сырским, считают в Киеве

В офисе Владдимира Зеленского ведётся обсуждение увольнения руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* и министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщает «Forbes-Украина». К примеру, главного разведчика Незалежной хотят выпнуть из ведомства уже месяц.

«У Буданова* натянутые отношения с Андреем Ермаком и Александром Сырским, заявляют чиновник в сфере обороны и депутат профильного комитета [Верховной рады]», — говорится в публикации.

Говоря о судьбе Рустема Умерова, издание отмечает, что за год на посту ему так и не удалось организовать слаженную работу министерства. Поэтому и возникают разговоры о его возможной замене.

Ранее украинские СМИ уже писали о возможной отставке Буданова*, а также министра обороны Украины Рустема Умерова. На пост главы ГУР Минобороны рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.