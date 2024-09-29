Украинские СМИ анонсировали отставку Буданова*

Главу военной разведки Украины Кирилла Буданова* могут уволить в ближайшее время, сообщает украинское издание «Новое время». При этом, по данным журналистов, начальник Главного управления разведки Минобороны не получит должность посла, как это было с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* может в ближайшее время покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника», — пишет издание.

Ранее украинские СМИ уже писали о возможной отставке Буданова*, а также министра обороны Укрианы Рустема Умерова. На пост главы ГУР Минобороны рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.