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29 сентября, 14:38

Украинские СМИ анонсировали отставку Буданова*

«Новое время»: Главе военной разведки Украины Буданову* грозит увольнение

Главу военной разведки Украины Кирилла Буданова* могут уволить в ближайшее время, сообщает украинское издание «Новое время». При этом, по данным журналистов, начальник Главного управления разведки Минобороны не получит должность посла, как это было с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов* может в ближайшее время покинуть свой пост, предположительно, уже избрали его преемника», — пишет издание.

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Ранее украинские СМИ уже писали о возможной отставке Буданова*, а также министра обороны Укрианы Рустема Умерова. На пост главы ГУР Минобороны рассматривается руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Умеров же может занять место начальника СВР, которое освободится в этом случае.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
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