Марочко: Армия России поразила цех по сборке БПЛА и склад РАВ в Купянске

Армия РФ поразила цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске. Также наши парни смогли уничтожить три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях. Об этом РИА «Новости» рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражён цех по сборке БПЛА и склад РАВ. В населённом пункте Купянск-Узловой поражено место стоянки бронетехники и склад ГСМ», — сказал эксперт.

Ежедневно ВС РФ успешно атакуют украинские войска на данном направлении. Также увеличилось количество артналётов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ, заявил Марочко.