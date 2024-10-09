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9 октября, 11:27

Марочко: Армия России поразила цех по сборке БПЛА и склад РАВ в Купянске

Армия РФ поразила цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске. Также наши парни смогли уничтожить три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях. Об этом РИА «Новости» рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

«Уничтожено три переправы через реку Оскол, железнодорожный мост через реку Песчаная, в Купянске поражён цех по сборке БПЛА и склад РАВ. В населённом пункте Купянск-Узловой поражено место стоянки бронетехники и склад ГСМ», — сказал эксперт.

Ежедневно ВС РФ успешно атакуют украинские войска на данном направлении. Также увеличилось количество артналётов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ, заявил Марочко.

ВС РФ поразили объекты, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами
ВС РФ поразили объекты, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами

Ранее Life.ru рассказывал о том, что бойцы России ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, базе горючего в Одессе и пунктам управления БПЛА ВСУ. Наши парни уничтожили объекты с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Также ВС РФ подбили живую силу врага в 137 районах.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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