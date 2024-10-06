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6 октября, 09:29

Российская авиация прошлась огненным вихрем по аэродрому и базе горючего ВСУ

ВС РФ поразили аэродром ВСУ Староконстантинов и базу горючего в Одессе

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, базе горючего в Одессе и пунктам управления БПЛА ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией

«Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами», — сообщает Минобороны.

Помимо этого, поражены скопления живой силы и военной техники украинских войск в 137 районах.

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Ранее стало известно, что ВСУ начали вывод войск с двух направлений в ДНР. Речь идёт о посёлках Горняк и Кураховка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Никита Никонов
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