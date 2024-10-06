Российская авиация прошлась огненным вихрем по аэродрому и базе горючего ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, базе горючего в Одессе и пунктам управления БПЛА ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией

«Нанесено поражение базе горючего в районе города Одесса, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также пунктам управления беспилотными летательными аппаратами», — сообщает Минобороны.

Помимо этого, поражены скопления живой силы и военной техники украинских войск в 137 районах.