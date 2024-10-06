«Легко свариться»: Бывший танкист ВСУ назвал жирный недостаток намоленного танка Leopard

В старом танке Leopard производства Германии нет вентиляции, внутри боевой машины можно «свариться». Об этом рассказал бывший танкист Вооружённых сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше.

«Какого года он — не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции... На тех, на которых обучались мы, нет. То есть, туда залазишь, в танк на десять минут, заглохший, даже не заводили его, и уже можно свариться там», — приводит РИА «Новости» слова экс-танкиста.

В Польше бойцы ВСУ обучались на старых модификациях танка Leopard 2A4, который производился с 1985 по 1992 год. По словам собеседника агентства, после мобилизации его отправили в польское государство проходить обучение. Он сбежал оттуда и поселился в Германии в качестве беженца.