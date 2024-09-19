Берлин передал Киеву ещё 22 танка Leopard 1A5 и зенитные установки Gepard
Германия в рамках совместной с Данией инициативы передала Киеву ещё 22 танка Leopard 1A5 и три самоходные зенитки Gepard. Соответствующие обновления появились на сайте германского правительства.
В дополнение к технике Незалежная получила от Берлина 61 тысячу артиллерийских снарядов 155-мм и 100 тысяч патронов к стрелковому оружию.
На днях стало известно о первом случае участия немецкого Leopard в боях в Курской области. Техника ФРГ вновь проявила себя не с лучшей стороны — танк снова был уничтожен. Глава Института научной информации по общественным наукам РАН заявил, что Германия не сможет продолжать поддерживать военные поставки Украине и будет вынуждена постепенно их сокращать.
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