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19 сентября, 14:22

Берлин передал Киеву ещё 22 танка Leopard 1A5 и зенитные установки Gepard

Германия в рамках совместной с Данией инициативы передала Киеву ещё 22 танка Leopard 1A5 и три самоходные зенитки Gepard. Соответствующие обновления появились на сайте германского правительства.

В дополнение к технике Незалежная получила от Берлина 61 тысячу артиллерийских снарядов 155-мм и 100 тысяч патронов к стрелковому оружию.

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На днях стало известно о первом случае участия немецкого Leopard в боях в Курской области. Техника ФРГ вновь проявила себя не с лучшей стороны — танк снова был уничтожен. Глава Института научной информации по общественным наукам РАН заявил, что Германия не сможет продолжать поддерживать военные поставки Украине и будет вынуждена постепенно их сокращать.

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Shutterstock / FOTODOM / adolf martinez soler

Юрий Лысенко
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