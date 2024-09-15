Сотни тысяч: В Германии предупредили о кризисе с украинскими беженцами
Депутат ФРГ Хофрайтер предупредил о массовом притоке беженцев в ЕС
Глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер заявил в интервью газете Tagesspiegel, что прекращение помощи Украине может привести к массовому наплыву беженцев из этой страны. Он подчеркнул важность координации миграционной политики между европейскими государствами для предотвращения подобного кризиса.
«Если мы и дальше не будем последовательно поддерживать Украину, в ближайшие годы нам придётся столкнуться с сотнями тысяч беженцев», — заявил парламентарий.
Ранее в Германии решили пересмотреть выплаты украинским беженцам. С начала российской спецоперации менее 30% украинцев, отправившихся в ФРГ, трудоустроились. А вот город Пирмазенс на юго-западе страны и вовсе перестал принимать беженцев из Незалежной.
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