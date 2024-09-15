Сотни тысяч: В Германии предупредили о кризисе с украинскими беженцами

Глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер заявил в интервью газете Tagesspiegel, что прекращение помощи Украине может привести к массовому наплыву беженцев из этой страны. Он подчеркнул важность координации миграционной политики между европейскими государствами для предотвращения подобного кризиса.