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15 сентября, 00:58

Сотни тысяч: В Германии предупредили о кризисе с украинскими беженцами

Депутат ФРГ Хофрайтер предупредил о массовом притоке беженцев в ЕС

Глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер заявил в интервью газете Tagesspiegel, что прекращение помощи Украине может привести к массовому наплыву беженцев из этой страны. Он подчеркнул важность координации миграционной политики между европейскими государствами для предотвращения подобного кризиса.

«Если мы и дальше не будем последовательно поддерживать Украину, в ближайшие годы нам придётся столкнуться с сотнями тысяч беженцев», — заявил парламентарий.

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Ранее в Германии решили пересмотреть выплаты украинским беженцам. С начала российской спецоперации менее 30% украинцев, отправившихся в ФРГ, трудоустроились. А вот город Пирмазенс на юго-западе страны и вовсе перестал принимать беженцев из Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Артём Гапоненко
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