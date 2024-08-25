В Германии предложили пересмотреть выплату украинским беженцам гражданских пособий («бюргергельд»). Как пишет газета Bild, с соответствующей инициативой выступили премьер-министры некоторых федеральных земель ФРГ.

В настоящее время украинцы в Германии в качестве исключения из правил получают «бюргергельд». Это пособие обычно полагается немцам и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении. Размер выплат на одного человека составляет от 506 до 563 евро (от 51 до 57 тысяч рублей), за подростков в возрасте от 15 до 18 лет дополнительно переводится ещё 471 евро (около 48 тысяч рублей).

Так, глава Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) поставил под сомнение выплату пособий для беженцев из Незалежной — с начала спецоперации (СВО) менее 30% украинцев в стране трудоустроились, а остальные предпочитают проживать на выплаты от государства.

«Необходимо в целом реформировать систему выплат "бюргергельд". Многое следует перепроверить», — высказалась на этот счёт премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (ХДС).

В то же время премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Левая партия) считает, что вместо дискуссий о пособиях для беженцев из Украины необходимо сосредоточиться на привлечении тунеядцев к работе. Он подчеркнул, что интеграция через труд является ключом к успеху и разгружает в финансовом плане коммуны.