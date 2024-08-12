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12 августа, 19:31

В немецком приюте жестоко убили беженца с Украины

Der Spiegel: В приюте для беженцев в немецком Ростоке убили украинца

В немецком городе Росток на севере страны убили беженца с Украины. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным СМИ, на место происшествия прибыли медики и зафиксировали смерть мужчины от "тяжёлых ранений". Ему было 46 лет.

В немецких правоохранительных органах заявили, что начали уголовное расследование по факту инцидента, так как обстоятельства смерти указывают на убийство. Также стражи правопорядка подчеркнули, что в связи с этим "никакая дополнительная информация не может быть предоставлена".

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Pixabay / fsHH

Алексей Соловьёв
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