В немецком приюте жестоко убили беженца с Украины
Der Spiegel: В приюте для беженцев в немецком Ростоке убили украинца
В немецком городе Росток на севере страны убили беженца с Украины. Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным СМИ, на место происшествия прибыли медики и зафиксировали смерть мужчины от "тяжёлых ранений". Ему было 46 лет.
В немецких правоохранительных органах заявили, что начали уголовное расследование по факту инцидента, так как обстоятельства смерти указывают на убийство. Также стражи правопорядка подчеркнули, что в связи с этим "никакая дополнительная информация не может быть предоставлена".
Ранее Life.ru писал, что в Германии три человека погибли в результате стрельбы. Трагедия произошла в коммуне Лаутлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг
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