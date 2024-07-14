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14 июля, 15:10

В Германии мужчина хладнокровно убил трёх членов семьи

Sudwest Presse: На юго-западе Германии мужчина застрелил трёх членов семьи

В Германии три человека погибли в результате стрельбы. Об этом сообщает Sudwest Presse.

Инцидент произошёл в коммуне Лаутлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, мужчина расстрелял членов семьи.

"Предположительно, было использовано огнестрельное оружие. На месте происшествия работает полиция в составе большого контингента", — уточняют журналисты.

Преступник свёл счёты с жизнью. По данным Bild, он был охотником.

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Ранее Life.ru писал о стрельбе в США — покушение было совершено на бывшего президента Дональда Трампа. Ранения получили несколько человек, включая самого политика. Стрелявший был ликвидирован.

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Shutterstock / FOTODOM / Heiko Barth

Никита Никонов
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