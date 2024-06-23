Украинским беженцам в Германии поставили горький ультиматум
В Бундестаге предложили беженцам с Украины найти работу или вернуться домой
Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт заявил, что приезжие украинцы обязательно должны найти работу в Германии, иначе им следует возвращаться восвояси. Об этом пишет газета Bild.
"Нам необходимы более жёсткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе. Сейчас, спустя более двух лет после начала войны, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины", — уверен немецкий чиновник.
Он отметил, что изначально пособия для украинских беженцев в ФРГ были задуманы как немедленная мера, которая к настоящему моменту полностью себя изжила. Теперь она лишь тормозит интеграцию украинцев на рынке труда, поскольку многие предпочитают жить на казённые средства, нежели получать доход от работы.
При этом беженцы с Украины, в отличие от любых других, получают в Германии именно гражданское пособие вместо стандартных выплат. Помимо того, что его размер больше на €103, оно предусматривает право на посещение языковых курсов и возможность получать консультационные и квалификационные услуги центров занятости.
По информации немецких властей, Германия среди европейских стран находится на первом месте по количеству принятых беженцев с Украины, предоставив временное убежище для более миллиона украинских граждан. В стране сейчас около 700 тысяч украинцев получают гражданское пособие, из которых около 480 тысяч находятся в трудоспособном возрасте, но всё равно не работают.
В этом вопросе ещё более креативный подход к решению проблемы продемонстрировали власти Чехии, которые предлагают украинским беженцам, проживающим на территории республики, уехать обратно на Украину за счёт чешской казны. Правительство страны хочет выпроводить украинцев, оплатив для них обратные билеты.
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