Украинским беженцам в Германии поставили горький ультиматум

Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт заявил, что приезжие украинцы обязательно должны найти работу в Германии, иначе им следует возвращаться восвояси. Об этом пишет газета Bild.

"Нам необходимы более жёсткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе. Сейчас, спустя более двух лет после начала войны, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины", — уверен немецкий чиновник.

Он отметил, что изначально пособия для украинских беженцев в ФРГ были задуманы как немедленная мера, которая к настоящему моменту полностью себя изжила. Теперь она лишь тормозит интеграцию украинцев на рынке труда, поскольку многие предпочитают жить на казённые средства, нежели получать доход от работы.

При этом беженцы с Украины, в отличие от любых других, получают в Германии именно гражданское пособие вместо стандартных выплат. Помимо того, что его размер больше на €103, оно предусматривает право на посещение языковых курсов и возможность получать консультационные и квалификационные услуги центров занятости.

По информации немецких властей, Германия среди европейских стран находится на первом месте по количеству принятых беженцев с Украины, предоставив временное убежище для более миллиона украинских граждан. В стране сейчас около 700 тысяч украинцев получают гражданское пособие, из которых около 480 тысяч находятся в трудоспособном возрасте, но всё равно не работают.