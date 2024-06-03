Чехия готова платить деньги, чтобы выпроводить украинцев из страны

Власти Чехии в пилотном режиме запускают проект, который предусматривает возвращение украинских беженцев на родину за счёт средств из чешской казны. Об этом сообщает Czech Radio.

"Министерство внутренних дел ЧР запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным — транспортировка в машине скорой помощи", — сказано в материале.

Проект будет действовать с июня по ноябрь. Ожидается, что билеты нужно будет оплатить 400 беженцам. Кроме того, чешским властям необходимо будет выделить средства для предоставления санитарного транспорта для тридцати украинцев. Возможность бесплатно вернуться домой будет предоставлена украинским беженцам в Чехии в качестве единоразовой акции.