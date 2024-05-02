Европа идёт в отказ: Как в ЕС готовятся к возвращению украинцев домой Европейские страны становятся заложниками украинских беженцев, которые внедряются в различные сферы жизни и совершенно не намерены возвращаться, однако против них начинают работать новые законы. 1 мая, 21:21 Многие страны добиваются возвращения украинских беженцев-мужчин на Украину. Обложка © TASS / Sergei Grits

С начала СВО в Европу переехало огромное количество беженцев с Украины: осенью 2023 года называлась цифра в 10 млн человек. Эти люди получают выплаты, многие не хотят устраиваться на работу, что создаёт сильнейшее давление на европейскую экономику. Однако в последнее время как на Украине, так и в ЕС заговорили о том, что украинских беженцев надо возвращать домой.

ВСУ требуют пополнения

Консульства Незалежной отказывают в услугах украинцам призывного возраста. Фото © TASS / EPA

Среди беженцев в Европе огромное количество мужчин призывного возраста, которые могли бы не собирать клубнику на польских фермах, а воевать в мясорубках под селом Работино, — об этом день и ночь твердит режим Зеленского.

В конце апреля в украинских СМИ появилось письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги о запрете консульских услуг для мужчин с 18 до 60 лет. Речь идёт в том числе об оформлении загранпаспортов. Исключением стало только оформление удостоверений для возвращения на родину.

На следующий день это решение подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, причём в весьма оскорбительном тоне. По его словам, если мужчина уехал за границу, то "показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается".

Это решение вызвало негативную реакцию не только среди украинских беженцев, но внутри самой страны. Депутат Верховной рады София Федина заявила, что таким образом власти "просто плюнули в глаза миллионам граждан Украины". Стоит отметить, что она входит в партию "Евросолидарность" Петра Порошенко, который сейчас постоянно критикует Зеленского. Будь при власти он, то сделал бы то же самое.

Народный депутат Дмитрий Разумков задался вопросом, на каком основании заблокирована выдача загранпаспортов мужчинам. "Власть нарушает закон, конституцию и международные договоры", — считает он. В некоторых европейских странах уже поддержали эту инициативу. Речь идёт, естественно, о локомотивах русофобии: Польше и прибалтийских странах.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что готов помочь Украине вернуть граждан мужского пола призывного возраста на родину. "Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине", — сказал он. Однако не уточнил, как именно будет оказывать помощь Украине.

Также министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что поможет Украине вернуть мужчин домой. Правда, насильно это делаться не будет, но власти могут ограничить их "в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах".

Поменьше выплат

Государства ЕС начали урезать выплаты украинским беженцам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Надо признать, что ряд стран действительно стали урезать выплаты украинским беженцам. В соседней с Украиной Польше пребывает около миллиона украинцев, которые переехали после начала СВО, ещё полтора миллиона проживали до начала боевых действий. Им государство выплачивает помощь.

Каждый гражданин Украины при въезде в Польшу единовременно получает 300 злотых (около семи тысяч рублей). Также украинцы получают различные выплаты наравне с поляками. 40 злотых в день (931 рубль) получают владельцы жилья, которые принимают у себя беженцев и за свой счёт обеспечивают питанием, но эта выплата продолжается не дольше 120 дней.

Однако с 1 июля выплаты для украинцев существенно урезают. Отменяется единовременная выплата в 300 злотых, для получения пособий на ребёнка он должен ходить в польскую школу.

Также отменяется выплата владельцам жилья за приём беженцев, так как польские чиновники жалуются на множество злоупотреблений. Например, проживающие в Польше украинцы получали компенсацию за приехавшего к ним родственника. Или поляки получали выплаты при том, что украинцы платили им за квартиру.

Life.ru связался с одной из украинок, которая находится в Польше. По её словам, эту меру введут в тех регионах, где проживает большое количество украинцев.

Также с начала СВО в Германию переехало огромное количество украинских граждан, по последним данным, там проживает около 1,65 млн украинцев. Только в земле Баден-Вюртемберг вдвое больше украинских беженцев, чем во всей Франции.

Украинские беженцы имеют право на получение так называемого гражданского пособия (Bürgergeld). Одинокие люди получают 563 евро в месяц, состоящие в паре — по 506 евро. Родители получают от 357 до 471 евро в месяц на ребёнка в зависимости от его возраста. Также государство компенсирует расходы на жильё, покрывает медицинскую страховку и другие расходы.

Если человек устраивается на работу, то пособие ему перестают выплачивать. Как рассказали Life.ru некоторые украинцы, пребывающие в Германии, большинство беженцев не хотят устраиваться на работу, так как зарплаты на начальном этапе сопоставимы с пособием. Работодатели попросту не могут платить большие деньги людям, которые не владеют немецким языком, и привлекают беженцев к низкоквалифицированному труду.

Поэтому многие, особенно семьи с несколькими детьми, не хотят устраиваться на работу или ищут варианты неофициальной подработки. В итоге такие семьи создают давление на германскую экономику, которая сейчас и так переживает не лучшие времена.

Естественно, волна беженцев с Украины создаёт проблемы как для федеральной власти в Берлине, так и для местных администраций. Недавно президент Немецкой ассоциации районов Рейнхард Загер заявил, что некоторые районы больше не хотят принимать беженцев, а проблем на местах становится всё больше.

Кроме того, в Германии стали вводить обязательные общественные работы для проживающих там безработных беженцев. Их будут привлекать к уборке улиц, стрижке газонов и т.д., то есть работ, которые не требуют знания языка. За эту работу им будут платить по 80 центов в час. Работать надо будет по четыре часа ежедневно.

Подпольная Украина

На Западе уже озвучивали цифру в 250 тысяч украинцев для продолжения войны, которых могут выслать из Европы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с Life.ru допустил ужесточение миграционной политики европейских стран.

— Такие шаги вполне возможны. Это будет сделано вполне в духе решений властей Украины, которые отказались продлевать документы и оказывать госуслуги мужчинам-беженцам, находящимся на территории Европы. Цель понятна: загнать мужчин в ряды ВСУ и отправить их на фронт, — рассказал он.

Ряд украинских консульств прекратили предоставлять услуги гражданам Украины призывного возраста. Это подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сейчас приоритетом является не защита прав украинцев за рубежом, а защита страны.

Мендкович напомнил, что на Западе уже озвучивали цифру в 250 тысяч украинцев для продолжения войны. И страны Европы также могут начать действовать в том же русле.

— Проблема в том, что это создаст определённый прецедент, на который могут болезненно отреагировать избиратели из числа турок и других национальностей, проживающих в Европе. Эмигранты первого-второго поколений будут опасаться, что этот прецедент затронет и их, — считает Мендкович.

Он предположил, что в Европе могут начаться дебаты по вопросу возвращения украинцев домой. Однако эксперт полагает, что полицейская система Европы не сможет обеспечить выполнения возможных решений и украинцы станут переходить на нелегальное положение. "В результате мы получим вторую, подпольную, Украину, на территории Европы", — резюмировал Мендкович.

Авторы Александр Слабиев