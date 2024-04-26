Закрытый контур: Какие страны у границ России могут разместить ядерные ракеты США Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие страны могут вести переговоры о размещении ядерных ракет, направленных против России, и что об этом известно. 25 апреля, 21:25 У каких границ России США намерены разместить ядерные ракеты. Обложка © Getty Images / Song Kyung-Seok — Pool

Президент Польши Анджей Дуда бросился опровергать сделанные им ранее милитаристские заявления. В частности, слова о том, что Польша якобы находится в предвоенном состоянии, поскольку страна "ответственно реализует политику сдерживания".

"Нет. Я считаю, что в том случае, если все мы будем действовать ответственно, войны никогда не произойдёт, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. Это и есть сдерживание", — отметил он.

Сдерживание — это, очевидно, он о России, которая, согласно его же словам, якобы проводит "враждебную агрессивную политику" и даже осуществляет "милитаризацию Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками".

Стоит напомнить, что Калининградская область — это суверенная территория России, где она вправе размещать всё, что сочтёт нужным. А вот Польша не является территорией США, где те могут размещать свои атомные бомбы.

Могут ли американские бомбы появиться в Польше?

Ещё одно громкое заявление Дуды: власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия, и этот вопрос "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".

Эти слова пришлось опровергать главе польского МИД Радославу Сикорскому, который завил, что Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, поскольку это было бы "крайне серьёзное решение".

Президент Польши Анджей Дуда. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Раскритиковал главу государства за необдуманные слова и глава правительства Дональд Туск. Он также выразил желание встретиться с президентом, чтобы обсудить заявления последнего. Сам Дуда в ответ начал уверять, что его не так поняли: мол, возможность участия Варшавы в программе НАТО по размещению ядерных боеголовок Nuclear Sharing рассматривалась с партнёрами по альянсу, но никакого решения не принималось.

Не очень понятно, кто вёл такие переговоры. Польша — парламентская республика, и подобные вещи — прерогатива правительства. Но правительство ни сном ни духом. Значит, кто-то из них явно врёт. Можно предположить, что слова Дуды — это подстава в адрес правительства, сформированного его политическими оппонентами — "Гражданской платформой" Дональда Туска (сам Дуда представляет проигравшую на выборах партию "ПиС").

Дуде остался год до президентских выборов, на которых, скорее всего, одержит победу представитель новых властей, так что Дуде в некотором смысле терять нечего. Однако нет дыма без огня, а то, о чём говорит Дуда, очень похоже на правду, так что, возможно, переговоры с американцами о размещении бомб велись предыдущим правительством. А возможно, ведутся и нынешним, просто Дуда тут выдал тайну.

Напомню, речь о программе "совместного использования ядерного оружия" (Nuclear Sharing), в соответствии с которой США размещают свои атомные бомбы в странах – союзниках по НАТО. Причём не только размещают, но и учат местных лётчиков применять их. Кроме того, страны, участвующие в программе, участвуют также в планировании использования ЯО. В ответ на обвинения в нарушении ДНЯО американцы лицемерно заявляют о том, что они не передают другим странам контроля над своими бомбами и вообще договор не имеет обратной силы — бомбы были размещены в пяти странах блока (Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции) за 20 лет до его принятия.

Последний аргумент для них, очевидно, уже и не очень-то аргумент. Стоит напомнить, что в 2021 году на фоне федеральных выборов в Германии разгорелась дискуссия о целесообразности вывоза из страны американских бомб. Очевидно, эта перспектива всерьёз напрягла американцев, в результате генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил, что если немцы не хотят, чтобы бомбы оставались на их территории, то они могут переместиться восточнее, намекая на Польшу. Прямым текстом о возможности размещения их на польской территории тогда заявила посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.

Договор не имеет обратной силы, говорите? Конечно, они могут оправдать эти заявления желанием надавить на немцев, припугнуть их — ведь для них атомные бомбы в Польше, у границ России, это серьёзная головная боль. Если цель была в этом, то всё сработало, немцы как-то быстро замяли тему. Но что, если это был не блеф?

Договор без обратной силы

Вообще, необходимость перемещения атомных бомб на восток исходит из элементарной логики. Изначально они размещались на восточных рубежах НАТО, в странах, которые, по идее, должны были бы встать на пути наступления войск организации Варшавского договора. Но сегодня восточные рубежи НАТО пролегают уже значительно восточнее — в Польше, и переместить бомбы туда было бы логично. Я не рассматриваю вариант Украины — это был бы уже перебор, хотя нет никаких сомнений, что если бы не СВО, если бы Украина вступила в НАТО, то ничто не мешало бы американцам разместить там свои атомные бомбы и не только.

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Да, сегодня нет холодной войны и восточного блока, но Россия сегодня для них враг не меньший, чем когда-то был весь СССР с его союзниками, и они этого не скрывают и откровенно готовятся к войне с нами. Так что ничего не мешает разместить бомбы в Польше, кроме разве что возражений немцев.

Впрочем, ситуация за прошедшие два года серьёзно изменилась — в том числе в настроениях немецких элит. Если раньше они как огня боялись войны в Европе и выступали против вооружения Украины, то сегодня они не только из штанов выпрыгивают, уступая в объёмах военной помощи киевскому режиму разве что только американцам, но и всерьёз обсуждают перспективы войны с Россией.

Усиление позиций "партии войны" по всей Европе налицо, опасностью неизбежной эскалации в случае переброски американского ОМП поближе к России уже мало кого запугаешь. Так что вполне вероятно, что переговоры с Польшей, о которых говорил Дуда, вполне могут вестись. И не только с Польшей. И не только по поводу бомб.

Американские ракеты возле Калининграда

В прошлом году на датском острове Борнхольм в Балтийском море для американо-датских учений размещали пусковые установки для многоцелевых ракет средней дальности Raytheon Standard SM-6 и Mk 70 Mod 1 Expeditionary Launcher. Пока только на время учений. Но что мешает поставить на постоянной основе? А там до Калининграда всего 363 километра. Военные эксперты также допускают возможность развёртывания комплекса средней и меньшей дальности Strategic Mid-Range Fires (SMRF) Typhon, способного запускать "Томагавки".

Установки для многоцелевых ракет средней дальности Raytheon Standard SM-6. Фото © Wikipedia

А накануне вступления в НАТО Финляндии, затем и Швеции помощник генсека организации Камий Гран прямым текстом говорил о том, что альянс не даёт Москве гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их членства в альянсе. Опять же, как это понимать? Попытка припугнуть Россию или реальные планы?

Ядерные ракеты угрожают Владивостоку

Ещё одна новость последних дней: США впервые со времён холодной войны разместили ракеты средней дальности за рубежом. Речь об уже упомянутых мной пусковых установках Typhon. Опять же, речь о совместных американо-филиппинских учениях. Но, по мнению экспертов, реальной причиной является проверка механизмов работы многодоменных тактических групп (MDTF — Multi-Domain Task Force), предназначенных для сдерживания Китая.

Опять же, Китая ли? Или только одного Китая? Ведь у США есть ещё один потенциальный противник — КНДР. Наконец, Россия. Даже если бы речь шла об одном Китае, который, если что, является нашим союзником, нам было бы не всё равно. Но ракеты средней дальности в АТР — это угроза нашему Дальнему Востоку.

Помимо Филиппин, они могут появиться в Японии. В начале 2023 года японское издание Sankei утверждало, что Вашингтон запрашивает у Токио разрешение на размещение на территории Японии гиперзвуковых ракет LRHW и крылатых "Томагавков". Учитывая, что Япония — оккупированная страна и американцы имеют право размещать на её территории военные объекты без согласования с её властями, вопрос о размещении там любых ракет, полагаю, решится быстро и без особых проблем.

Есть ещё Южная Корея, убедить население которой в необходимости принять американское ЯО можно угрозой нападения северного соседа. Наконец, не забываем об Австралии, которая также является ближайшим союзником США, входит в военные блоки (QUAD, AUKUS) и отличается синофобией и русофобией. В рамках AUKUS несколько лет назад эта страна договорилась с США о покупке атомных подводных лодок для своего флота. Ну, а где АПЛ, там и ядерные ракеты на них и не только.

Таким образом, в обозримом будущем не только Европа может вернуться в состояние холодной войны с перманентным ожиданием "горячей", но и Азия — последовать за ней. Вопрос в том, а готовы ли американцы воевать сразу с несколькими ядерными державами или всё это политика блефа, шантажа и запугивания, которую они пафосно именуют "сдерживанием" и которую "ответственно реализуют" вместе с союзниками по всему миру?

Авторы Дмитрий Родионов