Зачем НАТО подтянуло к границам России целую армию Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие цели скрывают военные учения НАТО Nordic Response, которые продлятся до 15 марта, и почему именно на территории Финляндии, Швеции и Норвегии может внезапно начаться война против России. 5 марта, 21:31 Запуск крылатой ракеты AGM-158B JASSM. Обложка © Shutterstock

Военные учения НАТО Nordic Response на территории Финляндии, Швеции и Норвегии соберут более 20 тысяч военнослужащих, более 50 военных кораблей, среди которых фрегаты и подводные лодки, более 100 истребителей и вертолётов. Задействованы военные формирования Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции.

Обращает на себя внимание не только масштаб. Эти учения — первые манёвры блока непосредственно на территории Финляндии вблизи российской границы. Напомню, общая граница с этой страной, в прошлом году вступившей в альянс, составляет 1271 км. Уже поэтому проведение этих манёвров не может не нервировать. МИД России уже назвал их провокационными.

— Военные следят, для этого имеются у нас все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна. Мы считаем, что эти учения носят демонстративно провокационный характер. Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения, увеличивают опасность военных инцидентов. Поэтому с точки зрения обеспечения обороноспособности РФ все необходимые меры предприняты, — заявил замглавы ведомства Александр Грушко.

Самые масштабные манёвры НАТО

Учения НАТО Nordic Response соберут более 20 тысяч военнослужащих. Фото © Flickr / US Army Europe

Nordic Response являются частью программы учений Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник – 2024"), проходящих по всей Европе, которые эксперты уже назвали крупнейшими со времени окончания холодной войны — в них участвует около 90 тысяч военнослужащих всех родов войск каждой из 31 страны НАТО.

Официальная цель манёвров — показать, что НАТО может "проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе в течение нескольких месяцев на расстоянии тысяч километров — от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы — и в любых условиях".

Как уверяют натовские генералы, задача — отработать сценарии конфликта "с почти равным противником". Наверное, не нужно пояснять, что это явно не Иран и не Северная Корея. Главным противником во всех основополагающих документах НАТО открыто называется Россия.

Цель — не защита, но нападение

Отработка многодоменных операций — это подготовка к ведению полномасштабной войны, а никак не к отражению агрессии. Так что никого не должны вводить в заблуждение лицемерные названия "Северный ответ" и "Стойкий защитник". Речь идёт ни о какой не о защите, тем более что едва ли военно-политическое руководство стран НАТО само верит в тот бред, который они озвучивают для собственного населения, — что Россия нападёт на страны НАТО.

На Западе идёт активное создание информационного фона для возможной войны с Россией, поводом для которой должна стать "российская агрессия", отражение которой они как раз отрабатывают. Этот фон своими заявлениями создают политики самого высокого уровня, например глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший, что после поражения Украины НАТО придётся воевать с Россией, так как "на Украине Путин не остановится и пойдёт дальше". Об этом постоянно пишут европейские СМИ типа немецкого Bild, который в последнее время чуть ли не каждый месяц публикует новые сценарии нападения России со ссылкой на "подлинные" документы военных.

Провокации с целью начать войну

Что нужно, чтобы начать войну? Варианта два: нанести удар, объявив это "превентивным ударом", или спровоцировать Россию. О том, что НАТО может устроить провокацию в Прибалтике, чтобы объявить войну против России, предупреждает, в частности, бывший чешский дипломат, политолог Петр Друлак.

По его мнению, кто-то в Прибалтике может сообщить о якобы нападении России, что повлечёт за собой ответ в виде вступления альянса в войну. Эксперт подчёркивает, что в НАТО всё чаще ведутся разговоры о необходимости открытого военного конфликта с Россией.

Солдаты принимают участие в учениях НАТО. Обложка © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

— Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьёз готовится и планирует войну с Россией. Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом, — сказал Друлак в интервью Parlamentní listy.

Может так "случайно совпасть", что провокация случится как раз в тот момент, когда НАТО проводит учения вблизи российской границы, имея там уже разогретую и подготовленную армию, перебросить которую в мирное время в сжатые сроки практически невозможно.

Сценарии ударов по России

Накануне журнал Минобороны "Военная мысль" рассказал о возможных сценариях нападения на Россию иностранным государством. По мнению авторов, против нашей страны может быть развёрнута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

Как отмечается в материале, сегодня иностранными специалистами рассматривается создание воинских формирований нового типа, так называемых объединённых оперативных формирований (ООФ), представляющих собой межвидовые компактные, высокомобильные, многосферные группировки войск, способные в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах: наземной, морской, воздушной, космической и информационной.

Авторы отмечают, что наиболее ожидаемыми формами применения ООФ на первом этапе являются воздушные наступательные операции, состоящие из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от 2–3 до 5–7) массированных ракетно-авиационных ударов. По их мнению, авиация как наиболее манёвренный и адаптивный вид войск вступит в боевые действия одной из первых, возможно, ещё до развёртывания основной группировки, НАТО будет готово нанести первый удар по России (разумеется, оборонительный), мобилизовав огромное количество войск и техники под видом крупномасштабных учений, пишет военно-политический ТГ-канал БелВПО.

Затем, после массированной кибератаки с помощью ВТО (высокоточного оружия) подавляется система государственного и военного управления, поражаются склады ядерного оружия в западной части России. Следующей фазой станет нанесение массированных ракетно-авиационных ударов по критически важным объектам, авиабазам, средствам ПВО.

Цель Североатлантического альянса

Вернёмся к арктическому региону и конкретно к Финляндии. Вхождение новой страны в состав альянса получило особое значение для США. С этой территории в зоне прямого поражения оказываются ключевые с точки зрения обороны российские города: Санкт-Петербург (около 150 км), Мурманск (около 300 км), главная база Северного флота Североморск (менее 900 км), центр российского атомного судостроения и главной судоремонтной базы Северодвинск (менее 500 км).

США не первый год пытаются усилиться в Арктике и придают российским военным объектам там огромное значение. Фото © Pixabay.com

В зоне поражения оказываются аэродром Рогачёво на Новой Земле (около 900 км), база ПВО "Арктический трилистник" на острове Земля Александры (порядка 1200 км), аэродром на острове Средний, Северная Земля (чуть менее 2000 км) и другие критически важные объекты, поражаемые при желании ракетами средней дальности.

Помимо возможности приблизиться к нашим арктическим базам это потенциал наступательных операций на северо-западе нашей страны на широком участке фронта, возможности обстреливать хоть из РСЗО Калининград и Санкт-Петербург (в особенности со шведского Готланда и финских Аландских островов), возможности блокировать эти города, а также всё балтийское побережье России, включая Финский залив.

Стоит напомнить, что США не первый год пытаются усилиться в Арктике и придают российским военным объектам там огромное значение, ведь мы исторически смогли выстроить в регионе мощную противоракетную и противовоздушную оборону, а у США даже возможности создать что-то подобное нет. А ведь именно военный аспект является главным в борьбе за Арктику — даже не СМП и природные ископаемые, а тот факт, что это кратчайший путь для полёта ракет. И если можно предполагать, что большая часть ракет, выпущенных с российских подводных лодок в Тихом и Атлантическом океанах, будет сбита, то останавливать ракеты, летящие через полюс (а это ещё и самое короткое расстояние), американцам, в общем-то, нечем.

Именно этим и объясняются настойчивые попытки США влезть в регион — то купить Гренландию, то в одностороннем порядке увеличить зону своего континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, то увеличить контингент на той же Аляске.

Стоит напомнить, что Nordic Response далеко не первые учения в регионе и не первые учения с участием Финляндии и Швеции (обе страны и раньше, не будучи членами альянса, принимали участие в его манёврах), но, несомненно, это самые крупные и серьёзные из них. На фоне того, что манёвры НАТО одновременно активизировались по всей Европе, на фоне создания информационного тренда на войну с Россией, "прогрева" общественного мнения, внушения населению мысли о неизбежности войны, это не может не вызывать озабоченности.

Отнюдь не факт, что конкретно эти учения конкретно сейчас могут перерасти в нечто большее, но с учётом нездоровой обстановки в мире приходится быть готовыми ко всему. И помнить о том, что ружьё, повешенное в начале спектакля на стену, обязательно выстрелит.

Авторы Дмитрий Родионов