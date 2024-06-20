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20 июня, 12:50

Польша лишит украинских беженцев единоразовых пособий

Polskie Radio: Польша с июля отменит ряд выплат украинским беженцам

Польские власти с 1 июля 2024 года больше не будут выплачивать украинским беженцам единоразовые пособия в размере 300 злотых (около 6,1 тысячи рублей). Кроме того, выплат лишатся и местные жители, которые предоставляли им жильё и питание. Ежедневно за это им начисляли 40 злотых (около 820 рублей), сообщает Polskie Radio.

Такое решение было принято в рамках недавно принятых изменений в закон о помощи беженцам с Украины. В настоящее время в Польше проживает свыше 950 тысяч граждан Незалежной. Примечательно, что недавний опрос показал, что 42% поляков считают, что Варшава не должна больше принимать беженцев, а в некоторых регионах республики этот показатель достигает аж 70%, пишет Gazeta Wyborcza Katowice.

А ранее сообщалось, что власти Чехии запускают проект, который предусматривает возвращение украинских беженцев на родину за счёт средств из чешской казны. Он будет действовать с июня по ноябрь. Ожидается, что билеты нужно будет оплатить 400 беженцам.

Парламент Швейцарии проголосовал за отмену "туризма" для украинских беженцев
Парламент Швейцарии проголосовал за отмену "туризма" для украинских беженцев
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Наталья Исакова
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