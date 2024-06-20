Польша лишит украинских беженцев единоразовых пособий

Польские власти с 1 июля 2024 года больше не будут выплачивать украинским беженцам единоразовые пособия в размере 300 злотых (около 6,1 тысячи рублей). Кроме того, выплат лишатся и местные жители, которые предоставляли им жильё и питание. Ежедневно за это им начисляли 40 злотых (около 820 рублей), сообщает Polskie Radio.

Такое решение было принято в рамках недавно принятых изменений в закон о помощи беженцам с Украины. В настоящее время в Польше проживает свыше 950 тысяч граждан Незалежной. Примечательно, что недавний опрос показал, что 42% поляков считают, что Варшава не должна больше принимать беженцев, а в некоторых регионах республики этот показатель достигает аж 70%, пишет Gazeta Wyborcza Katowice.