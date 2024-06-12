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12 июня, 16:55

Парламент Швейцарии проголосовал за отмену "туризма" для украинских беженцев

Сенат Швейцарии ужесточил правила предоставления украинским беженцам статуса S

Особый S-статус, который предоставляется украинским беженцам в Швейцарии, должен быть отменён в случае злоупотреблений с их стороны. Такое решение в среду, 12 июня, приняла малая палата швейцарского парламента.

"Швейцарский сенат в среду принял два предложения об ужесточении правил статута S... Он хочет положить конец "туризму" статуса S, который становится всё менее приемлемым для швейцарского населения", — говорится в сообщении.

Так, парламентарии 29 голосами против 11 поддержали инициативу депутата "Партии центра" Бенедикта Вюрта, который потребовал принятия закона для предотвращения "туризма" некоторых беженцев с Украины. Речь касается случаев, когда после получения финансовой помощи для возвращения на родину бывшие беженцы через несколько недель снова возвращаются в Швейцарию, чтобы возобновить особый статус S. Неудивительно, что такой "туризм" всё меньше нравится швейцарцам, так как бюджетные затраты на приём украинцев попросту зашкаливают.

Так, Вюрт предложил лишать S-статуса украинцев, которые покидают Швейцарию на определённое время и которые уже воспользовались помощью для возвращения домой. Кроме того, в законопроекте прописано, что особый статус должен предоставляться только единожды.

Напомним, в марте 2022 года Швейцария разрешила украинским беженцам запрашивать S-статус. Документ позволяет владельцам пребывать на территории страны, право на госпомощь и медобслуживание, а также разрешает детям из соответствующих семей посещать местные школы. Кроме того, этот план включает в себя предоставление уезжающим первоначальной финансовой помощи, которая может составлять от 1 до 4,36 тысячи долларов. Согласно данным швейцарской миграционной службы, опубликованным в прошлом месяце, в стране насчитывается более 65 тысяч зарегистрированных украинских беженцев.

А ранее сообщалось, что власти Чехии запускают проект, который предусматривает возвращение украинских беженцев на родину за счёт средств из чешской казны. Он будет действовать с июня по ноябрь. Ожидается, что билеты нужно будет оплатить 400 беженцам.

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Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Наталья Исакова
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