Парламент Швейцарии проголосовал за отмену "туризма" для украинских беженцев

Особый S-статус, который предоставляется украинским беженцам в Швейцарии, должен быть отменён в случае злоупотреблений с их стороны. Такое решение в среду, 12 июня, приняла малая палата швейцарского парламента.

"Швейцарский сенат в среду принял два предложения об ужесточении правил статута S... Он хочет положить конец "туризму" статуса S, который становится всё менее приемлемым для швейцарского населения", — говорится в сообщении.

Так, парламентарии 29 голосами против 11 поддержали инициативу депутата "Партии центра" Бенедикта Вюрта, который потребовал принятия закона для предотвращения "туризма" некоторых беженцев с Украины. Речь касается случаев, когда после получения финансовой помощи для возвращения на родину бывшие беженцы через несколько недель снова возвращаются в Швейцарию, чтобы возобновить особый статус S. Неудивительно, что такой "туризм" всё меньше нравится швейцарцам, так как бюджетные затраты на приём украинцев попросту зашкаливают.

Так, Вюрт предложил лишать S-статуса украинцев, которые покидают Швейцарию на определённое время и которые уже воспользовались помощью для возвращения домой. Кроме того, в законопроекте прописано, что особый статус должен предоставляться только единожды.

Напомним, в марте 2022 года Швейцария разрешила украинским беженцам запрашивать S-статус. Документ позволяет владельцам пребывать на территории страны, право на госпомощь и медобслуживание, а также разрешает детям из соответствующих семей посещать местные школы. Кроме того, этот план включает в себя предоставление уезжающим первоначальной финансовой помощи, которая может составлять от 1 до 4,36 тысячи долларов. Согласно данным швейцарской миграционной службы, опубликованным в прошлом месяце, в стране насчитывается более 65 тысяч зарегистрированных украинских беженцев.