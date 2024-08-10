Немецкий город закрыл двери для украинских беженцев
Немецкий Пирмазенс закрылся от украинских беженцев из-за "перегрузки общества"
Виды Пирмазенса. Обложка © Wikipedia / Gerd Eichmann
Город Пирмазенс на юго-западе Германии перестал принимать релокантов с Украины. Местные власти забили тревогу из-за чрезмерного наплыва беженцев, превышающего все установленные квоты. С февраля 2022 года небольшой населённый пункт стал домом для почти 900 выходцев из Незалежной, приводит заявление администрации издание Focus.
"Пирмазенс в июле превысил квоту приёма украинских беженцев более чем на 82,6%, что привело к "угрожающей перегрузке городского общества", — сообщила газета.
Впрочем, добавили местные власти, для некоторых украинцев могут быть сделаны исключения. Если релоканты соответствуют "критериям, способствующим интеграции", они всё ещё могут рассчитывать на приём. Речь идёт о наличии деятельности, позволяющей покрыть расходы на проживание, и достаточном жилом пространстве.