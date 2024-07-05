"А до моря далеко?": Наглость украинских беженцев повергла жительницу Греции в шок

Жители Греции обескуражены требованиями украинских релокантов к бесплатно предоставляемому жилью. О своём неприятном опыте общения с украинкой рассказала русскоязычная гражданка страны в видеоролике, который она выложила в соцсети TikTok.

Жительница Греции об украинских беженцах. Видео © TikTok / svitlana.mandchou

По словам женщины, волонтёры однажды попросили её помочь расселить семью из Незалежной. Поскольку у неё было свободное жилище, она согласилась помочь беженцам, предоставив им крышу над головой бесплатно. В квартире она оставила всё необходимое для жилья — от стиральной машины до холодильника и мебели. Однако оказалось, что новым гостям нужны другие "удобства".

"Сделала там уборку, подготовила всё. Несколько часов прождала звонка, наконец позвонила сама. Выяснилось, что, действительно, к одной беженке должна приехать дочь с детьми", — вспоминает женщина.

На этом моменте ничего не предвещало беды, но уже через пару минут беседа неожиданно приобрела новый виток. Собеседница на той стороне провода поинтересовалась условиями проживания. Гречанка рассказала, что всё необходимое подготовила. И тогда украинка задала главный вопрос: "А до моря далеко?"

"И тут — у меня даже глаз задёргался — у меня спрашивают, далеко ли до моря?" — рассказывает хозяйка возмущённо.

После того как украинцы узнали, что пилить до моря на автобусе от бесплатного жилья в Греции им придётся целых 30 минут, они моментально перестали выходить на связь. По словам местной жительницы, ей непонятно, от чего хотели спастись эти беженцы из Тернополя на Западной Украине, где не идут никакие боевые действия.