В занятом Вооружёнными силами Украины Дзержинске (Торецк) в Донецкой Народной Республике чернокожие наёмники открыли огонь по окнам мирного населения. Об этом рассказал бежавший из города гражданский.

"Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения. Так как в подвал они побоялись спускаться, они стали его закидывать шумовыми гранатами, стрелять в подвал, сделали выстрел из РПГ", — поделился очевидец событий в беседе с РИА "Новости".

Собеседник агентства рассказал, что все думали, что их жизнь оборвётся в подвале, однако в этот момент послышались выстрелы — это подоспели российские военные, которые отогнали "солдат удачи". Один из наёмников остался лежать у того дома, а разведчики ВС РФ сказали, что это были бойцы из Франции.