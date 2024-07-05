Российские военные спасли загнанных в подвал украинцев от чернокожих наёмников ВСУ из Франции
Беженец рассказал о стрельбе чернокожих наёмников ВСУ по окнам гражданских в ДНР
В занятом Вооружёнными силами Украины Дзержинске (Торецк) в Донецкой Народной Республике чернокожие наёмники открыли огонь по окнам мирного населения. Об этом рассказал бежавший из города гражданский.
"Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения. Так как в подвал они побоялись спускаться, они стали его закидывать шумовыми гранатами, стрелять в подвал, сделали выстрел из РПГ", — поделился очевидец событий в беседе с РИА "Новости".
Собеседник агентства рассказал, что все думали, что их жизнь оборвётся в подвале, однако в этот момент послышались выстрелы — это подоспели российские военные, которые отогнали "солдат удачи". Один из наёмников остался лежать у того дома, а разведчики ВС РФ сказали, что это были бойцы из Франции.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как военнослужащие ВС РФ после взятия украинского опорника на Краснолиманском направлении нашли на позициях противника блокнот, принадлежавший наёмнику из Испании. Туда он записывал перевод слов с испанского на украинский и транскрибировал их, чтобы как-то общаться с бойцами ВСУ. В частности, там были расписаны "вперёд", "назад", "защищайте", "стреляйте", "голод", "вода", "живой", "мёртвый". Из этой находки можно сделать вывод, что зачастую украинцы на поле боя общаются со своими "помощниками" из-за границы едва ли не на пальцах.
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