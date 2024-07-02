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Регион
2 июля, 03:29

На позициях ВСУ нашли блокнот испанского наёмника

Боец Чешир: На украинских позициях найден блокнот испаноговорящего наёмника

Российские военные после штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении обнаружили на позициях ВСУ натовские гранаты, устройства РЭБ, а также блокнот испанского наёмника. Об этом РИА "Новости" сообщил боец с позывным Чешир.

В блокноте наёмник записывал слова с переводом и транскрипцией с испанского на украинский для общения с солдатами ВСУ. В частности, боец зафиксировал такие слова, как "вперёд", "назад", "защищайте", "стреляйте", "голод", "вода", "живой", "мёртвый" и другие.

"Можно с уверенностью сказать, что иностранные наёмники общаются с военнослужащими Украины фактически на пальцах, ни о каких слаженных действиях и разговоров быть не может", — пояснил Чешир.

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В боях ВСУ принимают участие наёмники из ряда зарубежных стран. Не так давно в российский плен попал наёмник из Колумбии Анхель Карденас Монтилла. По его словам, иностранные легионеры проходят ускоренную подготовку, а затем украинское командование отправляет их в самое пекло, выбраться из которого можно, только сдавшись.

Обложка ©

unsplash / Maxime Doré

Оксана Попова
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