Российские военные после штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении обнаружили на позициях ВСУ натовские гранаты, устройства РЭБ, а также блокнот испанского наёмника. Об этом РИА "Новости" сообщил боец с позывным Чешир.

В блокноте наёмник записывал слова с переводом и транскрипцией с испанского на украинский для общения с солдатами ВСУ. В частности, боец зафиксировал такие слова, как "вперёд", "назад", "защищайте", "стреляйте", "голод", "вода", "живой", "мёртвый" и другие.

"Можно с уверенностью сказать, что иностранные наёмники общаются с военнослужащими Украины фактически на пальцах, ни о каких слаженных действиях и разговоров быть не может", — пояснил Чешир.